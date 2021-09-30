Расследование выявило факты манипуляций на турнире по боксу в рамках ОИ-2016

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Факты манипуляций результатами боев, прошедших в рамках олимпийского турнира на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, выявлены по итогам независимого расследования под руководством профессора Ричарда Макларена, заявил глава AIBA Умар Кремлев.

"Профессор Макларен и его команда выявили систему манипулирования результатами поединков на турнире по боксу в Рио-2016", - приводит слова Кремлева пресс-служба AIBA.

"Теперь мы должны внимательно изучить отчет и посмотреть, какие шаги необходимы для обеспечения справедливости", - отметил Кремлев.

Сообщается, что расследование Макларена продолжит изучать результаты других турниров и влияние на них лиц, ранее руководивших AIBA.

На олимпийском турнире по боксу в Рио-де-Жанейро было разыграно 10 комплектов наград среди мужчин и три – среди женщин. Представители России выиграли 1 золотую и 3 бронзовые медали.