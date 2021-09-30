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Два футболиста "Зенита" попали в команду недели Лиги чемпионов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Защитники петербургского футбольного клуба "Зенит" Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос попали в символическую сборную, составленную по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Помимо них, как сообщается на сайте турнира, в команде недели оказался вратарь Гиоргос Атанасиадис ("Шериф"), защитник Милан Шкриниар ("Интер"), полузащитники Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Федерико Кьеза ("Ювентус"), Идрисса Гуэй ("ПСЖ"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Лерой Сане ("Бавария"), нападающие Карим Адейеми ("Зальцбург"), Дарвин Нуньес ("Бенфика").

29 сентября "Зенит" на своем поле обыграл шведский "Мальме" со счетом 4:0. Голы провели Клаудиньо (9-я минута), Далер Кузяев (49), Алексей Сутормин (80) и Вендел (90+4).

футбол Лига чемпионов УЕФА

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