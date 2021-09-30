Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на две игры

Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча голкипера московского "Локомотива" Маринато Гилерме, сообщает "Спорт-Экспресс".

Поводом наказания стал грубый фол Гилерме в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных "Химок". За это нарушение вратарь получил тогда красную карточку.

Эпизод произошел в начале второго тайма матча, вратарь был удален на 53-й минуте. Игровой момент происходил вне пределов штрафной площади "Локомотива", поэтому не привел к назначению пенальти.

В итоге Гилерме не сможет принять участия в матчах "Локомотива" против "Ростова" (3 октября) и "Рубина" (16 октября).

Матч "Химки" - "Локомотив" прошел 25 сентября и завершился со счетом 0:0.