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"Химки" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Химки" и "Локомотив" (Москва) не определили победителя в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая на стадионе подмосковной команды, завершилась со счетом 0:0.

На 53-й минуте с поля был удален голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме.

"Локомотив" занимает вторую строчку в таблице чемпионата, имея в активе 17 очков. "Химки" идут на 14-й позиции, набрав семь очков.

В десятом туре "Локомотив" встретится с "Ростовом", игра состоится 3 октября. "Химки" днем ранее сыграет против тульского "Арсенала".

футбол Химки Локомотив РПЛ

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