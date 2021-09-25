"Химки" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Химки" и "Локомотив" (Москва) не определили победителя в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
Встреча, проходившая на стадионе подмосковной команды, завершилась со счетом 0:0.
На 53-й минуте с поля был удален голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме.
"Локомотив" занимает вторую строчку в таблице чемпионата, имея в активе 17 очков. "Химки" идут на 14-й позиции, набрав семь очков.
В десятом туре "Локомотив" встретится с "Ростовом", игра состоится 3 октября. "Химки" днем ранее сыграет против тульского "Арсенала".