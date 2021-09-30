Московский полумарафон перенесли на май из-за эпидобстановки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Московский полумарафон, который должен был пройти в конце октября в Москве, перенесли из-за эпидемиологической ситуации, сообщили организаторы мероприятия.

"В связи с эпидемиологической обстановкой и рекомендацией региональных властей Московский полумарафон перенесен на май 2022 года", - говорится на сайте полумарафона.

Организаторы добавляют, что точную дату забега объявят позже.

Зарегистрированные участники смогут принять участие в забеге в 2022 году или вернуть регистрационной взнос.

Обстановка с COVID-19 осложнилась в Москве в сентябре.

Ранее сообщалось об отмене в 2021 году Московского марафона.