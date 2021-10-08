Хэмилтон лишится 10 позиций на старте Гран-при Турции

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилион оштрафован на 10 позиций на стартовой решетке Гран-при Турции, очередного этапа чемпионата мира класса "Формула-1".

Как сообщает пресс-служба соревнования, Хэмилтон наказан за очередную замену блока внутреннего сгорания, превысив допустимый на сезон лимит замен.

В пятницу стартовал гоночный уикенд в рамках "Формулы-1". Традиционно в этот день проходят две свободные практики, на субботу запланированы еще одна, а также классификация. В воскресенье пройдет основная гонка.

В настоящее время Хэмилтон лидирует в чемпионате, набрав 246,5 балла. На два очка отстает нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), занимающий второе место. На третьей строчке располагается финн Валттери Боттас (Mercedes) – 151.