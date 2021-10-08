Поиск

Хэмилтон лишится 10 позиций на старте Гран-при Турции

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилион оштрафован на 10 позиций на стартовой решетке Гран-при Турции, очередного этапа чемпионата мира класса "Формула-1".

Как сообщает пресс-служба соревнования, Хэмилтон наказан за очередную замену блока внутреннего сгорания, превысив допустимый на сезон лимит замен.

В пятницу стартовал гоночный уикенд в рамках "Формулы-1". Традиционно в этот день проходят две свободные практики, на субботу запланированы еще одна, а также классификация. В воскресенье пройдет основная гонка.

В настоящее время Хэмилтон лидирует в чемпионате, набрав 246,5 балла. На два очка отстает нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), занимающий второе место. На третьей строчке располагается финн Валттери Боттас (Mercedes) – 151.

автоспорт Формула-1

Новости по теме

Новости

Сборная Франции победила Бельгию и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Сборная Испании по футболу победила Италию в полуфинале Лиги наций

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Глушаков не сыграет в октябрьских матчах сборной России

Четыре российских футболиста попали в топ-500 по версии World Soccer

Четыре российских футболиста попали в топ-500 по версии World Soccer

Россиянин Садулаев стал пятикратным чемпионом мира в вольной борьбе

Главный тренер ФК "Локомотив" Николич ушел в отставку

Главный тренер ФК "Локомотив" Николич ушел в отставку

"Матч ТВ" получит новые права на показ чемпионата России по футболу

Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ

Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ

МОК допустит к ОИ-2022 вакцинированных российской вакциной атлетов при согласии ВОЗ

МОК допустит к ОИ-2022 вакцинированных российской вакциной атлетов при согласии ВОЗ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код