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Валттери Боттас выиграл Гран-при Турции "Формулы-1"

Россиянин Мазепин финишировал последним

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Финн Валттери Боттас из команды Mercedes стал победителем Гран-при Турции, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым и третьим финишировали гонщики Red Bull - нидерландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес соответственно.

Россиянин Никита Мазепин, защищающий цвета Haas, финишировал последним, 20-м.

Семикратный и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) занял пятое место. Он показал лучшее время в квалификации, однако еще до нее был оштрафован на десять мест на стартовой решетке из-за нарушения технического регламента. В итоге с поул-позишн стартовал Боттас.

Расклад по итогам гонки в Турции позволил Ферстаппену вернуться в лидеры общего зачета, в его активе теперь 262,5 балла. Хэмилтон опустился на вторую строчку (256,5). На третьей строчке находится Боттас (176). Мазепин пока не набрал ни одного очка.

Следующий этап чемпионата "Формулы-1" пройдет (с учетом свободных практик и квалификации) 22-24 октября.

автоспорт Формула-1

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