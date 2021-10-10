Валттери Боттас выиграл Гран-при Турции "Формулы-1"

Россиянин Мазепин финишировал последним

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Финн Валттери Боттас из команды Mercedes стал победителем Гран-при Турции, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым и третьим финишировали гонщики Red Bull - нидерландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес соответственно.

Россиянин Никита Мазепин, защищающий цвета Haas, финишировал последним, 20-м.

VALTTERI BOTTAS TAKES THE 🏁



He converts pole position into his first win of 2021!



Max Verstappen (P2) and Sergio Perez (P3) complete the podium#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/Uhp6HRuDCO — Formula 1 (@F1) October 10, 2021

Семикратный и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) занял пятое место. Он показал лучшее время в квалификации, однако еще до нее был оштрафован на десять мест на стартовой решетке из-за нарушения технического регламента. В итоге с поул-позишн стартовал Боттас.

Расклад по итогам гонки в Турции позволил Ферстаппену вернуться в лидеры общего зачета, в его активе теперь 262,5 балла. Хэмилтон опустился на вторую строчку (256,5). На третьей строчке находится Боттас (176). Мазепин пока не набрал ни одного очка.

Следующий этап чемпионата "Формулы-1" пройдет (с учетом свободных практик и квалификации) 22-24 октября.