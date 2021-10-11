Словения - Россия. Онлайн

Сегодня большой футбол. Играют и другие участники нашей группы H. Хорватия дома сыграет со Словакией, которая недавно проиграла россиянам в Казани со счетом 0:1. Словаки нанесли по нашим воротам кучу ударов и по иронии судьбы забили в свои.