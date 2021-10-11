Словения - Россия. Онлайн
Футболисты сборной России проводят очередной матч в рамках отбора на ЧМ-2022
Словения - Россия. 0:1!
ГОЛ!
Словенец Адам Гнезда-Черин заработал желтую. А наши игроки - право на штрафной на левом фланге атаки
Резонно
Конечно не хватает нашей сборной Головина, Караваева, Черышева, Месси, Криштиану Роналду. #СловенияРоссия— Dmitry (@Kyschik) October 11, 2021
Наши на трибунах. Скандируют "Россия! Россия!"
По времени владения мячом преимущество сейчас на стороне россиян - 58%-42%
Сутормин открывается в штрафной площади соперника, но не удается ему пробить вратаря!
Фомин бил без помех по воротам Словении после изящной передачи Миранчука пяткой. Не попадает наш игрок в створ! Как жаль
Удар по воротам сборной России! Сафонов ловит!
Но все же нет: после просмотра VAR выясняется, что Смолов попал в положение "вне игры"
Пенальти назначает арбитр! Голкипер сбил Смолова у лицевой линии!
Положение "вне игры" обнаружилось у Федора Смолова
Право на штрафной зарабатывает сборная России на правом фланге атаки. Ну а что, а вдруг
Иличич ускорился и пробежал с мячом сквозь толпу российских игроков. Так добежал и до угла вратарской площади, но там своевременно выбежал наш голкипер Сафонов, он перехватил мяч
Мевля не дал Смолову возможности укротить мяч у лицевой линии
Словенцы активны. И прессинг включают, и игру на флангах (точнее одном - правом)
Пауза завершилась, Джикия в игре, матч продолжается
И уже на первой минуте игры желтую карточку получает словенец Андраж Шпорар, локтем врезавший по голове Георгию Джикии
Матч начался!
Главный тренер сборной России - Валерий Карпин
Было бы недурно сказать, кто будет судить игру. Это португальцы. Главный - Артур Диаш
Такие дела
?? Локация: «Людски врт» pic.twitter.com/c8et58SJU7— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
В группе лидирует Хорватия - 16 очков. Россия на втором месте с аналогичным числом баллов, но с отставанием по дополнительным показателям. На третьем месте идет Словения, набравшая 10 очков. Словакия занимает четвертую строчку (9 ). Пятое и шестое места делят Мальта и Кипр, которые набрали по 4 очка.
Сегодня большой футбол. Играют и другие участники нашей группы H. Хорватия дома сыграет со Словакией, которая недавно проиграла россиянам в Казани со счетом 0:1. Словаки нанесли по нашим воротам кучу ударов и по иронии судьбы забили в свои.
Автор репортажа - Владимир Нардин
Стартовый состав нашей команды!
Сутормин – капитан, Миранчук и Кудряшов в основе!— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
Наш состав на матч #СловенияРоссия! pic.twitter.com/4x3FZZ3icT
Сегодня сборная России в Мариборе играет против Словении. Начало игры - 21:45 мск. Но мы по устоявшейся традиции начинаем репортаж загодя и, что характерно, без реклам, регистрации и СМС
"Интерфакс" продолжает сессию текстовых трансляций матчей сборной России по футболу в рамках отборочной кампании ЧМ-2022
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