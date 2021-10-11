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Словения - Россия. Онлайн

Футболисты сборной России проводят очередной матч в рамках отбора на ЧМ-2022

Словения - Россия. Онлайн
Фото: Егор Алеев/ТАСС

28'

Словения - Россия. 0:1!

28'
Гол!!!

ГОЛ!

27'
Желтая карточка

Словенец Адам Гнезда-Черин заработал желтую. А наши игроки - право на штрафной на левом фланге атаки

25'

Резонно

23'

Наши на трибунах. Скандируют "Россия! Россия!"

21'

По времени владения мячом преимущество сейчас на стороне россиян - 58%-42%

19'

Сутормин открывается в штрафной площади соперника, но не удается ему пробить вратаря!

17'

Фомин бил без помех по воротам Словении после изящной передачи Миранчука пяткой. Не попадает наш игрок в створ! Как жаль

15'

Удар по воротам сборной России! Сафонов ловит!

14'

Но все же нет: после просмотра VAR выясняется, что Смолов попал в положение "вне игры"

13'
Пенальти

Пенальти назначает арбитр! Голкипер сбил Смолова у лицевой линии!

12'

Положение "вне игры" обнаружилось у Федора Смолова

11'

Право на штрафной зарабатывает сборная России на правом фланге атаки. Ну а что, а вдруг

10'

Иличич ускорился и пробежал с мячом сквозь толпу российских игроков. Так добежал и до угла вратарской площади, но там своевременно выбежал наш голкипер Сафонов, он перехватил мяч

8'

Мевля не дал Смолову возможности укротить мяч у лицевой линии

5'

Словенцы активны. И прессинг включают, и игру на флангах (точнее одном - правом)

3'

Пауза завершилась, Джикия в игре, матч продолжается

1'
Желтая карточка

И уже на первой минуте игры желтую карточку получает словенец Андраж Шпорар, локтем врезавший по голове Георгию Джикии

1'

Матч начался!

Главный тренер сборной России - Валерий Карпин

Было бы недурно сказать, кто будет судить игру. Это португальцы. Главный - Артур Диаш

Такие дела

В группе лидирует Хорватия - 16 очков. Россия на втором месте с аналогичным числом баллов, но с отставанием по дополнительным показателям. На третьем месте идет Словения, набравшая 10 очков. Словакия занимает четвертую строчку (9 ). Пятое и шестое места делят Мальта и Кипр, которые набрали по 4 очка.

Сегодня большой футбол. Играют и другие участники нашей группы H. Хорватия дома сыграет со Словакией, которая недавно проиграла россиянам в Казани со счетом 0:1. Словаки нанесли по нашим воротам кучу ударов и по иронии судьбы забили в свои.

Автор репортажа - Владимир Нардин

Стартовый состав нашей команды!

Сегодня сборная России в Мариборе играет против Словении. Начало игры - 21:45 мск. Но мы по устоявшейся традиции начинаем репортаж загодя и, что характерно, без реклам, регистрации и СМС

"Интерфакс" продолжает сессию текстовых трансляций матчей сборной России по футболу в рамках отборочной кампании ЧМ-2022

Всем здравствуйте!

футбол ЧМ-2022

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