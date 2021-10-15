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Акинфеев заявил, что его злит тема возвращения в сборную

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев призывает отказаться от попыток уговорить его вернуться в сборную России.

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"Пора уже прекращать эти волны. Есть ребята - Сафонов, Максименко - которые обязаны на данном этапе карьеры быть в сборной и играть в ней. Все эти волны поднимаются из-за хайпа - я все понимаю", - приводит слова Акинфеева Sport24.

Спортсмен признается, что тема возможного возвращения в сборную его "немножко злит". "Есть люди, которые должны сейчас играть в национальной команде - и они в ней играют. Все", - сказал он.

По словам Акинфеева, он ни разу не задумывался о возвращении.

"Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную два-три года. Провел удачный чемпионат мира и быстро свалил - чтобы запомнили красавчиком. Но я был в национальной команде 15 лет. Провел 111 матчей", - отметил он.

35-летний Акинфеев завершил выступления за сборную России после ЧМ-2018.

футбол Игорь Акинфеев

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