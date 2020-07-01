Акинфеев попал в топ-10 вратарей мира по числу "сухих" матчей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев стал шестым среди вратарей мира по числу матчей без пропущенных голов с 2000 года, согласно рейтингу, опубликованному на сайте Give Me Sport.

На счету россиянина 316 "сухих" матчей.

Возглавляет рейтинг испанец Икер Касильяс – 439 матчей. В первую пятерку также входят итальянец Джанлуиджи Буффон (420), чех Петер Чех (391), испанец Пепе Рейна (343), немец Мануэль Нойер (327).

Вслед за Акинфеевым в списке десяти лучших располагаются украинец Андрей Пятов (269), нидерландец Эдвин ван дер Сар (266), испанец Виктор Вальдес (260) и француз Микаэль Ландро (253).

Акинфеев дебютировал в основном составе ЦСКА в 2003 году в 16-летнем возрасте. В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. В составе сборной России он завоевал бронзу Евро-2008. После ЧМ-2018, где россияне дошли до четвертьфинала, он заявил о прекращении выступлений за национальную команду.