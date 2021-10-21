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Гимнастка Мельникова принесла России первое с 2010 года золото ЧМ в личном многоборье

ЧМ по спортивной гимнастике проходит в Японии

Гимнастка Мельникова принесла России первое с 2010 года золото ЧМ в личном многоборье
Гимнастка Ангелина Мельникова
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль проходящего в Китакюсю (Япония) чемпионата мира по спортивной гимнастике, выиграв соревнования в личном многоборье.

Ее результат по итогам четырех упражнений - 56,632 балла.

Второй стала представительница США Линн Вонг (56,340), третьей – ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Таким образом, Мельникова принесла России первую с 2010 года награду высшего достоинства в этой дисциплине на ЧМ-2010 в Роттердаме победу одержала Алия Мустафина.

спортивная гимнастика

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