Гимнастка Мельникова принесла России первое с 2010 года золото ЧМ в личном многоборье
ЧМ по спортивной гимнастике проходит в Японии
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль проходящего в Китакюсю (Япония) чемпионата мира по спортивной гимнастике, выиграв соревнования в личном многоборье.
Ее результат по итогам четырех упражнений - 56,632 балла.
Второй стала представительница США Линн Вонг (56,340), третьей – ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).
Таким образом, Мельникова принесла России первую с 2010 года награду высшего достоинства в этой дисциплине на ЧМ-2010 в Роттердаме победу одержала Алия Мустафина.