РПЛ проверит обстоятельства задержания фанатов "Спартака" в Петербурге

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Представители Российской премьер-лиги остались в Санкт-Петербурге, чтобы изучить обстоятельства задержания болельщиков московского "Спартака" после матча с местным "Зенитом" в воскресенье, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Российская премьер-лига проводит проверку инцидента с болельщиками "Спартака" на территории "Газпром Арены", - говорится в сообщении.

"Исполняющим обязанности руководителя РПЛ Ашотом Хачатурянцем было принято решение оставить в Санкт-Петербурге представителей лиги, присутствовавших на матче, для обеспечения тщательного и объективного разбирательства в ситуации и оказания юридической поддержки пострадавшим болельщикам", - отмечается там же.

Как сообщалось, пятеро болельщиков после матча были привлечены к административной ответственности.

"По завершению футбольного матча пятеро зрителей были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка. В отношении двоих граждан были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего они были отпущены. В отношении остальных проводится административное разбирательство", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в региональном главке МВД.

ФК "Спартак" попросил РПЛ о проверке инцидента. Также в клубе готовы оказать задержанным юридическую поддержку.

25 октября "Зенит" разгромил "Спартак" со счётом 7:1 в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. Это поражение стало для "Спартака" крупнейшим в чемпионатах России.