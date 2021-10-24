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"Зенит" разгромил "Спартак" в 12-м туре РПЛ

"Зенит" разгромил "Спартак" в 12-м туре РПЛ
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 7:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

В составе хозяев поля отличились Сердар Азмун (20; 36); Клаудиньо (28), Андрей Мостовой (45; 56), Артём Дзюба (80, с пенальти), Александр Ерохин (88).

Единственный гол "Спартака" на 53-й минуте провел Квинси Промес.

В эпизоде с пенальти защитник красно-белых Максимилиано Кофрие получил вторую желтую карточку и был удален.

Сегодняшний гол стал для Дзюбы 143-м в чемпионатах России, по этому показателю он догнал рекордсмена Олега Веретенникова.

"Спартак" потерпел крупнейшее для себя поражение в истории выступлений в чемпионатах страны. До этого самым крупным поражением команды был проигрыш ростовскому СКА со счетом 6:1 в 1984 году.

После этой победы "Зенит" выходит в единоличные лидеры общего зачета, набирая 26 очков.

"Спартак" с 17 баллами остается на 7-м месте в таблице чемпионата.

футбол Зенит Спартак

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