Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в расширенном списке

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу руководствовался своим выбором, а не позицией игрока, решив не вызывать форварда "Зенита" Артема Дзюбу на ноябрьские матчи ЧМ-2022, заявил наставник национальной команды Валерий Карпин.

"Это решение тренерского штаба", - приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Он также отрицательно ответил на вопрос о том, общался ли кто-либо из тренерского штаба с Дзюбой по поводу его возвращения в сборную.

В сентябре 33-летний футболист заявил, что не планирует в ближайшее время выступать за национальную команду, так как не набрал соответствующих физических кондиций.

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России. Как сообщил Карпин, список из 41 футболиста будет сокращен до 26-27 игроков. Дзюба, при предыдущем наставнике сборной России Станиславе Черчесове исполнявший функции капитана команды, в списке отсутствует. Окончательный список фамилий футболистов станет известен 1 ноября.

Сборная России с Кипром сыграет 11 ноября в Санкт-Петербурге (матч начнется в 20:00 по московскому времени) и 14 ноября с Хорватией в Сплите (17:00).