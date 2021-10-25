Суд на год запретил посещать матчи пятерым зрителям игры "Зенит" - "Спартак"

Они были задержаны за нарушения правопорядка на завершившем крупнейшим для "Спартака" поражением матче с "Зенитом"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности пятерых футбольных болельщиков, грубо нарушивших правила поведения зрителей на игре между "Зенитом" и "Спартаком", сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Всем назначены штрафы от 10 тыс. до 12 тыс. рублей. Кроме того, суд запретил каждому из них в течение года посещать официальные спортивные соревнования в дни их проведения, следует из сообщения.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по ч.3 ст.20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Согласно материалам, вечером 24 октября на стадионе "Газпром Арена" двое, являясь зрителями футбольного матча "Зенит" - "Спартак" жгли файеры и бросали в сторону других болельщиков.

Еще трое футбольных фанатов наказаны за то, что, находясь у КПП на входе в стадион, были пьяны, "размахивали в толпе руками и ногами", толкали других зрителей, в том числе сотрудников полиции, ругались нецензурной бранью в адрес других болельщиков.

Как сообщалось, после матча между ФК "Зенит" и "Спартак" в Петербурге к административной ответственности были привлечены пятеро болельщиков. В "Спартаке" заявляли о задержании фанатов своей команды. Российская премьер-лига начала проверку обстоятельств инцидента.

24 октября "Зенит" (Санкт-Петербург) на своем поле разгромил "Спартак" (Москва) со счётом 7:1 в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. Это поражение стало для "Спартака" крупнейшим в чемпионатах России.