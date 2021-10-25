СКА выиграл у "Авангарда" в КХЛ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" в понедельник проиграли соперникам из петербургского СКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в подмосковной Балашихе и завершилась поражением "Авангарда" со счетом 1:5 (1:0, 0:3, 0:2).

Среди армейцев дублем отличился Андрей Кузьменко (27-я и 59-я минуты), шайбы также забросили Микко Лехтонен (22), Марат Хуснутдинов (25) и Валентин Зыков (59). В составе "Авангарда" гол смог забить только Арсений Грицюк (4).

По итогам встречи СКА побеждает третий раз кряду и укрепляет свое лидерство в Западной конференции КХЛ, заработав 33 очка за 22 игры. "Авангард" же остается на шестом месте на Востоке, имея в активе 24 балла за 21 матч.