ЦСКА и "Динамо" вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Московские футбольные клубы ЦСКА и "Динамо" завоевали путевки в 1/8 финала розыгрыша Кубка России.

В матче группового этапа, проходящего в один круг, ЦСКА в гостях обыграл липецкий "Металлург" со счетом 2:0. Голы в составе столичного клуба провели Эмиль Бохинен (41-я минута) и Кристиян Бистрович (85).

В итоге ЦСКА стал победителем группы 10, набрав 6 очков. Это позволило армейской команде выйти в следующий круг. Второе место занял "Металлург" (3), третье – "Зенит-Ижевск" (0).

Столичное "Динамо", в свою очередь, стало победителем группы 11, также набрав 6 очков из 6 возможных. Во вторник динамовцы в гостях нанесли поражение "Металлургу" - 3:0. Авторы голов – Константин Тюкавин (8), Никола Моро (81), Роман Евгеньев (87).

Второе место в этой группе занял "Оренбург" (3), третье – ставропольское "Динамо" (0).

С предыдущего сезона турнир проходит по новому формату. Вместо 1/16 финала – стадии, в которой традиционно подключаются к соревнованию клубы РПЛ, организован элитный раунд. Он подразумевает групповой этап с участием 30 команд. Команды были разделены на десять групп по три клуба в каждой: представители РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

При этом клубы, задействованные (в том числе и выбывшие на ранних стадиях) в еврокубках, присоединятся к участию в Кубке России со стадии 1/8 финала. В данном случае это петербургский "Зенит", московские "Спартак" и "Локомотив", казанский "Рубин", а также ФК "Сочи".