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Статистическая компания предрекла России второе место в медальном зачете ОИ-2022

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Аналитическая компания Gracenote, специализирующаяся на прогнозах на основе анализа статистических данных, опубликовала версию итогового медального зачета зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Согласно прогнозу компании, победителем – как и на Играх-2018 в Пхенчхане - станет сборная Норвегии, у которой должны быть 44 медали: 22 золотые, 13 серебряных и 9 бронзовых медалей.

На втором месте должна расположиться сборная России (выступит под флагом Олимпийского комитета России). Аналитики пришли к выводу, что российские спортсмены завоюют 38 наград - 14 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей.

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Если прогноз сбудется, этот результат станет рекордным для российской команды в истории зимних Олимпийских игр. К настоящему моменту лучшим достижением стали Игры-2014 в Сочи, когда россияне завоевали 30 медалей – 11 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых.

Наибольшее число наград в составе сборной России на предстоящих играх в Пекине аналитики предлагают ждать от конькобежцев – 8 медалей. Спортсменами с наиболее высоким потенциалом названы конькобежка Наталья Воронина и лыжник Александр Большунов.

На Играх в Пхенчхане сборная России в связи с допинговым скандалом выступила в усеченном составе и в итоге заработала 2 золотые, 6 серебряных, 7 бронзовых медалей.

В топ-5 Игр-2022, согласно данным, также войдут Германия (27 - 11, 11, 5), США (24 - 7, 11, 6) и Нидерланды (21 - 12, 6, 3).

Ранжирование команд идет по общему числу медалей, а не по традиционно принятому количеству наград высшего достоинства.

Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022

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