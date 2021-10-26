Оргкомитет Пекина-2022 представил медали Олимпиады

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине презентовал комплект наград, которые будут вручаться победителям и призерам ОИ, а также Паралимпийских игр.

На медалях выгравированы олимпийские и паралимпийские символы соответственно, официальные названия соревнований на английском и китайском языках.

Презентация состоялась во вторник – в день, когда начинается 100-дневный отсчет до старта Олимпиады. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля, паралимпийские - с 4 по 13 марта. Как сообщалось, иностранных болельщиков на соревнования не пустят.