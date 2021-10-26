Оргкомитет Пекина-2022 представил медали Олимпиады
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине презентовал комплект наград, которые будут вручаться победителям и призерам ОИ, а также Паралимпийских игр.
На медалях выгравированы олимпийские и паралимпийские символы соответственно, официальные названия соревнований на английском и китайском языках.
Презентация состоялась во вторник – в день, когда начинается 100-дневный отсчет до старта Олимпиады. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля, паралимпийские - с 4 по 13 марта. Как сообщалось, иностранных болельщиков на соревнования не пустят.
🎉With exactly 1️⃣0️⃣ 0️⃣days to go before the start of the Beijing 2022 Olympic Winter Games, the design of the medals that will be awarded at the Games has been unveiled! 🏅️🥈🥉#beijing2022 #medal #Olympics pic.twitter.com/c5Zi9gZETe— Beijing 2022 (@Beijing2022) October 26, 2021