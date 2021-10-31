"Спартак" проиграл "Локомотиву" в матче КХЛ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" в воскресенье одержали победу над соперниками из московского "Спартака" в домашнем матче регулярного тура Континентальной хоккейной лиги.

Встреча проходила в Ярославе в присутствии 2 137 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

В составе победителей голами отметились Егор Коршков (28-я минута), Денис Алексеев (33), Рид Буше (45) и Георгий Иванов (57). Среди москвичей отличились Эмиль Петтерссон (37) и Якуб Ержабек (53).

"Локомотив", таким образом, прервал серию поражений из трех матчей и поднялся на шестое место среди команд Западной конференции КХЛ, заработав 28 очков за 24 игры. "Спартак" же остается на восьмом месте - 26 баллов за 24 встречи.