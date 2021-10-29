СКА победил пятый раз подряд, обыграв московское "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" в пятницу уступили соперникам из петербургского СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на "ВТБ Арене" в присутствии 2498 зрителей и завершилась поражением хозяев - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).

В составе армейцев дублем отличился Андрей Кузьменко (1-я и 29-я минуты), гол также забил Артем Швец-Роговой (4). Москвичи ответили шайбами Дмитрия Рашевского (12) и Андрея Сергеева (53).

По итогам поединка СКА продлевает победную серию до пяти матчей и сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ, заработав 37 очков за 24 игры, а "Динамо" остается на третьем месте - 30 баллов за 23 встречи.