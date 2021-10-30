"Трактор" разгромил "Ак Барс" в матче КХЛ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Трактор" (Челябинск) в субботу победил "Ак Барс" (Казань) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч в Челябинске в присутствии 2 250 зрителей завершился со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Победу хозяевам площадки принесли шайбы Виталия Абрамова (2-я минута), Никиты Тертышного (3), Вячеслава Основина (36), Лукаша Седлака (44) и Кирилла Капустина (55).

В параллельном матче "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) в гостях уступил "Автомобилисту" (Екатеринбург) со результатом 0:8 (0:2, 0:2, 0:4). В составе "Автомобилиста" дважды отличился Брукс Мэйсек (12 и 46), по одному разу Стефан Да Коста (17), Георгий Белоусов (24), Данил Романцев (25), Патрис Кормье (41), Яков Рылов (47) и Сергей Шумаков (51).

"Автомобилист" одержал самую крупную победу за все время выступления в КХЛ. Для команды из Китая это поражение стало восьмым подряд в КХЛ.

Ранее в субботу "Йокерит" (Хельсинки) обыграл "Адмирал" (Владивосток) - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

"Барыс" (Нур-Султан) нанес поражение "Амуру" (Хабаровск) со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

"Металлург" (Магнитогорск) победил "Витязь" (Подольск) 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

"Металлург" продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 44 очка. "Трактор" идет вторым, имея в активе 38 баллов. "Ак Барс" - четвертый (32 очка). "Автомобилист" идет следом с 29 очками. "Барыс" занимает седьмую строчку с 23 очками. "Амур", "Адмирал" и "Куньлунь" замыкают таблицу Востока, у команд 21, 15 и 12 очков, соответственно. "Йокерит" - второй на Западе (34 очка), "Витязь" там же идет последним вместе с "Сочи", набрав 18 очков.