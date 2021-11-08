Вратарь "Спартака" Ребров объявил о завершении карьеры

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Артем Ребров заявил, что ставит точку в выступлениях в профессиональном спорте.

Соответствующее заявление он опубликовал в своем инстаграме. 37-летний футболист выложил фотографию, ранее сделанную сотрудником пресс-службы "Спартака". Тогда, по его словам, он воспринял эту фотографию, как символ завершения карьеры.

"Я сказал ему, что это будет фото в инста, когда я закончу профессиональную карьеру!" - написал он.

"С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю!" - отметил вратарь.

31 октября сообщалось о том, что Ребров приостанавливает карьеру и становится техническим координатором "Спартака".

Артем Ребров перешел в "Спартак" из "Шинника" в августе 2011 года. В сезоне-2014/2015 он стал основным голкипером и капитаном команды, а также получил вызов в сборную. В сезоне-2017/2018 Ребров проиграл конкуренцию Александру Селихову, а затем Александру Максименко.

В розыгрыше текущего чемпионата России по футболу 37-летний Ребров не сыграл ни одного матча. Всего за "Спартак" он провел 131 игру, став чемпионом страны в сезоне-2016/2017.