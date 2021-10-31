Вратарь "Спартака" Ребров стал техническим координатором клуба

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Футболист московского "Спартака" Артем Ребров приостановил карьеру вратаря, став техническим координатором клуба, сообщается на сайте "красно-белых" в воскресенье.

Как говорится в заявлении, одна из его функций - помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством ФК.

Артем Ребров перешел в "Спартак" из "Шинника" в августе 2011 года. В сезоне-2014/2015 он стал основным голкипером и капитаном команды, а также получил вызов в сборную. В сезоне-2017/2018 Ребров проиграл конкуренцию Александру Селихову, а затем Александру Максименко.

В розыгрыше текущего чемпионата России по футболу 37-летний Ребров не сыграл ни одного матча. Всего за "Спартак" он провел 131 игру, став чемпионом страны в сезоне-2016/2017.