Россияне Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Японии

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Atsushi Tomura - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов на этапе серии Гран-при в Токио выиграли соревнования спортивных пар.

Россияне в произвольной программе получили 148,88 балла. Накануне они лидировали после короткой программы с личным рекордом 78,40 баллов. В итоге Мишина и Галлямов набрали 227,28 балла.

Другая российская пара - Евгения Тарасова и Владимир Морозов - заняла второе место (213,27). "Бронза" у японцев Рику Миуры и Рюичи Кихары (209,42).

Мишина и Галлямов - действующие чемпионы мира, ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука.

NHK Trophy в Японии стартовал 12 ноября. Это четвертый по счету этапом серии Гран-при. Этап завершится 14 ноября показательными выступлениями.