Карпин допустил, что покинет сборную до стыковых матчей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал реальной перспективу того, что уйдет из национальной команды еще до мартовских стыковых матчей.

На вопрос, заданный ему в эфире канала "Коммент.Шоу" в YouTube, о том, верит ли он, что будет работать в сборной на стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, Карпин ответил: "Не знаю. Думаю".

"Предположить (уход из сборной) могу", - сказал также он, уточнив, что на обдумывание может уйти неделя.

"Мне надо отдохнуть, спокойно проанализировать", - добавил Карпин.

Накануне сборная России в Сплите уступила Хорватии со счетом 0:1 в матче заключительного тура в отборочной группе Н в рамках квалификации на ЧМ-2022. В результате Хорватия финишировала на первом месте и получила прямую путевку на ЧМ, россияне стали вторыми, им предстоит участие в стыковых матчах.

Стыковые матчи пройдут в марте.