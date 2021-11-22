Борзаковский вошел в новый состав Комиссии спортсменов ОКР
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Избран новый состав Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, в которую вошли семь человек.
Большинство голосов получили экс-главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион по бегу Юрий Борзаковский, двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью Андрей Моисеев, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 в классе RS:X Стефания Елфутина, вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира по плаванию на спине Анастасия Фесикова.
Срок полномочий нового состава комиссии - пять лет.
Окончательно новый состав комиссии будет утвержден 24 ноября на исполкоме ОКР.