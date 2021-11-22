Поиск

Борзаковский вошел в новый состав Комиссии спортсменов ОКР

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Избран новый состав Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, в которую вошли семь человек.

Большинство голосов получили экс-главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион по бегу Юрий Борзаковский, двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью Андрей Моисеев, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 в классе RS:X Стефания Елфутина, вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира по плаванию на спине Анастасия Фесикова.

Срок полномочий нового состава комиссии - пять лет.

Окончательно новый состав комиссии будет утвержден 24 ноября на исполкоме ОКР.

Олимпийский комитет России

Новости

Ашот Хачатурянц избран президентом Российской премьер-лиги

Карпин решил не уходить из сборной до стыковых матчей

Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира ATP

Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира ATP

Хэмилтон выиграл Гран-при Катара "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Катара "Формулы-1"

Пропавшая теннисистка Пэн Шуай появилась на публике

Пропавшая теннисистка Пэн Шуай появилась на публике

"Барселона" победила "Эспаньол" в первом матче под руководством Хави

Фигуристы Бойкова и Козловский победили в парном катании на Гран-при в Гренобле

Фигуристы Бойкова и Козловский победили в парном катании на Гран-при в Гренобле

"Краснодар" обыграл "Спартак" в РПЛ

"Краснодар" обыграл "Спартак" в РПЛ

Щербакова выиграла этап Гран-при во Франции по фигурному катанию

Щербакова выиграла этап Гран-при во Франции по фигурному катанию

Теннисистов без прививки от COVID-19 не допустят к участию на Australian Open

Теннисистов без прививки от COVID-19 не допустят к участию на Australian Open
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код