Новый глава РПЛ отверг вероятность полной отмены лимита на легионеров

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Новый президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц не считает необходимым полностью отменять лимит на иностранных футболистов в России.

"Вопрос по лимиту стоит давно и остро, он беспокоит клубы. На сегодня отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных футболистов, лимит поэтому должен меняться. Мы не можем говорить о полной отмене, но формула 10 + 15 или любая иная, сейчас обсуждается, скоро она будет утверждена", - заявил президент Хачатурянц в ходе пресс-конференции в понедельник.

В настоящее время в чемпионате России по футболу действует лимит на легионеров по формуле "8+17". Согласно этой схеме, команда может внести в заявку на сезон не более восьми иностранных игроков, не ограничивая их число на поле во время матча. До этого в российском футболе действовала схема "6+5": на поле в составе команды могли находиться не более шести легионеров, а их количество в заявке на сезон не было ограничено.

Что касается Хачатурянца, в понедельник он был выбран в качестве нового главы РПЛ.

Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Сергея Прядкина (2007-2021).