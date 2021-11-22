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Ашот Хачатурянц избран президентом Российской премьер-лиги

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Новый президент Российской премьер-лиги избран в ходе заседания общего собрания в понедельник, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Ашот Хачатурянц, исполнявший обязанности президента РПЛ с 5 октября, был единственным зарегистрированным кандидатом. Участники общего собрания единогласно проголосовали за избрание Ашота Рафаиловича новым президентом Лиги сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Сергея Прядкина (2007-2021).

Ашот Хачатурянц РПЛ

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