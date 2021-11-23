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Разбивший лицо сопернику Леброн Джеймс дисквалифицирован на один матч

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Национальная баскетбольная ассоциация дисквалифицировала на одну игру форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса, сообщает пресс-служба НБА.

Такое наказание вызвано поведением игрока во время матча регулярного чемпионата против "Детройта", когда Джеймс в борьбе за мяч разбил лицо Айзее Стюарту в борьбе за мяч. Между игроками вспыхнула потасовка, которая перешла в массовую.

Оба игрока были дисквалифицированы до конца матча (инцидент произошел в начале третьей четверти). Поскольку Стюарт оказался более разгоряченным участником конфликта, он получил более суровое наказание – две игры дисквалификации.

Отмечается, что для легендарного Джеймса это первая дисквалификация в НБА.

баскетбол НБА

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