Разбивший лицо сопернику Леброн Джеймс дисквалифицирован на один матч

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Национальная баскетбольная ассоциация дисквалифицировала на одну игру форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса, сообщает пресс-служба НБА.

Такое наказание вызвано поведением игрока во время матча регулярного чемпионата против "Детройта", когда Джеймс в борьбе за мяч разбил лицо Айзее Стюарту в борьбе за мяч. Между игроками вспыхнула потасовка, которая перешла в массовую.

Оба игрока были дисквалифицированы до конца матча (инцидент произошел в начале третьей четверти). Поскольку Стюарт оказался более разгоряченным участником конфликта, он получил более суровое наказание – две игры дисквалификации.

Отмечается, что для легендарного Джеймса это первая дисквалификация в НБА.