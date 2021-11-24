Семь несовершеннолетних непривитых россиян выступят на ОИ в Пекине

Несмотря на то, что они не проходили вакцинацию, их освободят от карантина

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - На зимней Олимпиаде в Пекине выступят порядка 216 российских спортсменов, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, в том числе семь - несовершеннолетних.

"В составе нашей делегации в Пекин отправятся порядка 450 человек, из них 216 спортсменов, остальные - тренеры, врачи и персонал. Наша делегация будет одной из самых крупных на Играх", - сказал Поздняков на пресс-конференции, посвященной заседанию исполкома ОКР в среду.

"Вакцинация необходима для всех участников Игр, для тех, кто без вакцины предусмотрен 21-дневный карантин. Мы обсудили с оргкомитетом Игр и Международным олимпийским комитетом вопрос вакцинации несовершеннолетних. Нам подтвердили, что данная категория российских спортсменов, не будет попадать под 21-дневный карантин. Таковых у нас семь человек: трое в фигурном катании и четверо - во фристайле", - рассказал глава ОКР.

Также он заявил, что спортивным федерациям поручено собрать необходимые документы на спортсменов, имеющих медотвод от прохождения вакцинации.

Несовершеннолетние спортсмены, о которых идет речь, не прививались от коронавируса.

Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.