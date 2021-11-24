Футболист "Реала" Бензема осужден на год условно по делу о шантаже Вальбуэна

Футболист Карим Бензема Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий "Реала" и сборной Франции по футболу Карим Бензема приговорен к одному году тюремного заключения условно по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна, сообщает Gazzeta dellо Sport.

Кроме того, Бензема должен выплатить штраф в размере 75 тысяч евро.

Нападающий признан виновным в соучастии в попытке шантажа экс-партнера по сборной Франции Вальбуэна. Осенью 2015 года четыре человека, включая Бензема и бывшего форварда краснодарской "Кубани" Джибриля Сиссе, были помещены под стражу по делу о вымогательстве денег. Сообщалось, что подозреваемые завладели компрометирующим видео интимного содержания с участием Вальбуэна и пытались выманить у него 150 тыс. евро, чтобы запись не была обнародована.

Вскоре они были выпущены на свободу, однако на фоне скандала Бензема вывели из состава сборной Франции; он пропустил Евро-2016 и ЧМ-2018. Весной нынешнего года его вернули в национальную команду страны, что позволило игроку выступить на Евро-2020.

Судебное разбирательство проходило во Франции. На оглашении приговора Бензема отсутствовал в связи с тем, что в составе "Реала" готовится к матчу Лиги чемпионов против "Шерифа" в Тирасполе.