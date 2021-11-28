Умер основатель одной из команд "Формулы-1" сэр Фрэнк Уильямс

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Основатель и бывший руководитель команды "Формулы-1" Williams Racing сэр Фрэнк Уильямс умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте чемпионата.

Уильямс попал в больницу в пятницу, он умер в окружении семьи в воскресенье утром. О причинах смерти не сообщается.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79. — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 28, 2021

Уильямс основал гоночную команду, по-прежнему участвующую в чемпионате, в 1978 году. Это была вторая команда, которую он создал после того, как покинул основанную им же Frank Williams Racing Cars (с 1976 года - Wolf-Williams Racing, с 1977 года - Walter Wolf Racing). Наиболее успешной команда была в 1980-1997 годах: в этот период она девять раз завоевывала кубок конструкторов, а ее пилоты становились победителями чемпионата семь раз. В их числе Кеке Росберг - отец чемпиона 2016 года Нико Росберга, а также Жак Вильнёв - сын погибшего в 1982 году гонщика Жиля Вильнёва. В 1994 году в Williams Racing пришел бразилец Айртон Сенна, для которого этот сезон оказался последним: он разбился во время Гран-при Сан-Марино.

В 1986 году Уильямс попал в автомобильную аварию, после которой он остался прикованным к инвалидной коляски до конца жизни.

В марте 2012 года Уильямс отошел от непосредственного руководства командой, ему на смену пришла его дочь Клэр. В августе 2020 года стало известно, что команда Williams Racing была продана американской компании Dorilton Capital.

В 1999 году Уильямсу был пожалован титул сэра.