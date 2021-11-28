"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) обыграл московский ЦСКА в гостевом матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу "Зенита". Победу петербургскому клубу принесли голы Клаудиньо (34-я минута) и Андрея Мостового (90+4).
ЦСКА не смог выиграть четвёртый матч подряд в чемпионате России.
"Зенит" лидирует в РПЛ, набрав 36 очков. ЦСКА занимает шестую позицию, у команды 24 очка.
В 17-м туре "Зенит" сыграет с "Ростовом", матч назначен на 3 декабря. ЦСКА 4 декабря встретится с самарскими "Крыльями Советов".