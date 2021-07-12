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Чемпионат Европы по футболу. Обобщение

Чемпионат Европы по футболу. Обобщение
Футболисты сборной Италии празднуют триумф на Евро-2020
Фото: Michael Regan/UEFA via Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Лондоне прошел финальный матч чемпионата Европы по футболу-2020, звание победителя турнира завоевала сборная Италии, в серии пенальти обыгравшая Англию.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, усилий команд в дополнительное время для гола не хватило. В серии пенальти сильнее оказались итальянцы (3:2). Основной вклад в их успех в "лотерее" внес 22-летний голкипер Джанлуиджи Доннарумма, отразивший два удара.

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Доннарумма в итоге был признан лучшим игроком Евро-2020, но соответствующий выбор технические наблюдатели УЕФА сделали и на основе других матчей. Тем более, голкипер успешно сыграл и в полуфинальной серии пенальти против Испании.

На Евро-2020 он сыграл в семи матчах, из них три - на ноль. На его счету девять сейвов и четыре пропущенных гола. В общей сложности в матчах чемпионата Европы он провел 719 минут – больше, чем кто-либо на прошедшем турнире.

Лучшим молодым игроком признан 18-летний полузащитник сборной Испании Педри.

В УЕФА отмечают, что до Евро-2020 Педри провел за сборную Испании лишь четыре матча. Однако в финальной стадии полузащитник пропустил лишь одну минуту - он был заменен в конце дополнительного времени четвертьфинального поединка против Швейцарии, в котором испанцы победили по пенальти.

Всего на его счету 629 минут, сыгранных на Евро-2020.

В число лауреатов попал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Четырех матчей (Португалия выбыла по итогам 1/8 финала) хватило ему для того, чтобы с 5 голами занять первое место в списке бомбардиров.

Столько же голов – на счету форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако он затратил на это больше игрового времени (404 минуты против 360 минут у Роналду). К тому же у португальца имеется голевая передача.

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо вошел в число игроков, которым удалось за один год выиграть Лигу чемпионов (ранее – Кубок чемпионов) и чемпионат Европы. Весной Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов в составе лондонского "Челси".

Ранее, напоминает УЕФА, это сделали:

1964: Луис Суарес ("Интер" и сборная Испании)

1988: Ханс ван Брекелен, Рональд Куман, Берри ван Арле, Джералд Ваненбург (ПСВ и сборная Нидерландов)

2012: Фернандо Торрес, Хуан Мата ("Челси" и сборная Испании)

2016: Криштиану Роналду, Пепе ("Реал" и сборная Португалии)

На Евро-2020 были забиты 142 мяча в 51 матче. Это – новый рекорд. На чемпионате Европы-2016, где также участвовали 24 сборные, было проведено 108 голов. При этом Евро-2020 стал богат на число автоголов – 11.

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Что касается сборной Италии, она выиграла чемпионат Европы второй раз. Впервые турнир покорился ей в 1968 году. Также Италия является четырехкратным чемпионом мира. Англия впервые играла в финале континентального чемпионата. На ее счету имеется золото чемпионата мира-1966.

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и в плей-офф не прошла. В итоге в отставку был отправлен главный тренер Станислав Черчесов.

Чемпионат Европы-2020 прошел в 11 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Впервые в истории турнира его матчи примет столь массовое число городов. Эта акция связана с 60-летним юбилеем первого чемпионата Европы (прошел в 1960 году).

Следующий чемпионат Европы должен пройти в 2024 году в Германии.

Мохнатые оракулы Евро-2020

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Носухи в зоопарке Хемница с помощью мяча, набитого личинками жуков, решили судьбу матча Германия - Венгрия в пользу обоих команд. То есть, предсказали ничью. Так оно и вышло. Удивительно.Кот Ахилл предсказал победу сборной Италии в матче против сборной Турции. И был абсолютно прав. Хороший котик.Тигрята из брянского цирка не оставили шансов нашей команде перед встречей с финнами. Тиграм, все-таки, пора бы уже научиться верить в нашу сборную: встреча прошла со счетом 1:0 в пользу команды РоссииСемья гиббонов из зоопарка Загреба предсказала ничью с множеством забитых мячей в матче между Чехией и Хорватией. Что ж, обезьянки, почти угадали! Ничья, 1:1.Слониха Яшода также предсказала ничью в матче между Венгрией и Германией, вытащив оба флага из плетеной корзины предсказаний. И хоть результат был угадан верно, кажется, специалистам по слоновьим предсказаниям в зоопарке Хагенбека надо немного поработать над технологией.А вот в предсказании матча между Испанией и Хорватией гиббонье семейство оказалось куда более точным: единогласным решением победа была отдана Испании с большим количеством забитых мячей. Итоговый счет встречи 3:5 в пользу Испании полностью совпадает с пророчеством. Герр Гиббон, а вы с фондовыми рынками не работаете?И снова кот Ахилл из самого настоящего Эрмитажа. На этот раз обладатель лапок дал маху: предсказанная им победа Испании в матче со Швейцарией не случилась. А случилась ничья со счетом 1:1. Что ж, котик, впереди будут еще игры, тренируйся!
Носухи в зоопарке Хемница с помощью мяча, набитого личинками жуков, решили судьбу матча Германия - Венгрия в пользу обоих команд. То есть, предсказали ничью. Так оно и вышло. Удивительно.
футбол Евро-2020

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