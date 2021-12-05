Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Женская сборная России по лыжным гонкам финишировала первой в эстафете 4х5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова. Дистанцию они преодолели за 54 минуты 40,6 секунды.

Второе место с отставанием в 1,1 секунды заняла сборная Швеции. В тройку лучших также попала команда Норвегии, отставшая от россиянок на 1,2 секунды.

Еще одна российская сборная – Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина – финишировала восьмой. Ее отставание от первого место составило 1 минута 56,5 секунды.