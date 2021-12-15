Футболисты "Реала" Модрич и Марсело заразились коронавирусом

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Тесты футболистов мадридского "Реала" хорвата Луки Модрича и бразильца Марсело дали положительный результат на COVID-19, сообщает пресс-служба ФК.

О предполагаемых мерах в связи с тем, что игроки заразились коронавирусом, не сообщается.

Ближайший матч "Реал" проведет 19 декабря в рамках чемпионата Испании против "Кадиса".

33-летний Марсело играет в мадридском клубе с 2007 года, 36-летний Модрич – с 2012г.