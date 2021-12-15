Поиск

Футболисты "Реала" Модрич и Марсело заразились коронавирусом

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Тесты футболистов мадридского "Реала" хорвата Луки Модрича и бразильца Марсело дали положительный результат на COVID-19, сообщает пресс-служба ФК.

О предполагаемых мерах в связи с тем, что игроки заразились коронавирусом, не сообщается.

Ближайший матч "Реал" проведет 19 декабря в рамках чемпионата Испании против "Кадиса".

33-летний Марсело играет в мадридском клубе с 2007 года, 36-летний Модрич – с 2012г.

футбол коронавирус

Новости

"Барселона" проиграла "Бока Хуниорс" в матче памяти Диего Марадоны

Магнус Карлсен предположил, что больше не сыграет в чемпионском матче

СМИ сообщили об окончательном решении "Спартака" уволить Руя Виторию

СМИ сообщили об окончательном решении "Спартака" уволить Руя Виторию

Гандболистки сборной России проиграли Франции в матче ЧМ

Гандболистки сборной России проиграли Франции в матче ЧМ

"Сочи" разгромил "Спартак" в чемпионате России по футболу

ПСЖ сыграет с "Реалом" в 1/8 финала ЛЧ по итогам заново проведенной жеребьевки

ПСЖ сыграет с "Реалом" в 1/8 финала ЛЧ по итогам заново проведенной жеребьевки

Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА проведут заново из-за технической ошибки

На Федерацию триатлона России наложили санкции за допинг

"Зенит" сыграет с "Бетисом" в первом раунде плей-офф Лиги Европы

"Зенит" сыграет с "Бетисом" в первом раунде плей-офф Лиги Европы

ПСЖ сыграет с МЮ в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

ПСЖ сыграет с МЮ в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код