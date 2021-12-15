Доходы РФС в 2021 году составили 9,5 млрд рублей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год стал для Российского футбольного союза успешным в плане объема поступления средств, сообщил глава РФС Александр Дюков.

"Что касается бюджета, на протяжении трех лет, несмотря на пандемию, нам удавалось ежегодно увеличивать нашу доходную часть, поступления в Российский футбольный союз. Средства нужны для того, чтобы, прежде всего, инвестировать средства в массовый футбол и подготовку спортивного резерва", - сказал Дюков журналистам в среду.

"2021 год в этом плане тоже стал успешным и по сравнению с 2020 годом наша доходная часть на 2,5 миллиарда рублей выше", - отметил президент союза.

"2021 год мы заканчиваем с доходом в 9,5 миллиарда рублей. Если говорить о следующем годе, мы ставили перед собой задачу сохранить размер поступлений. Но мы даже ожидаем небольшой рост: в 2022 году доходы РФС превысят 10 миллиардов рублей", - сказал он.