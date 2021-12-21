Соловьев заявил о планах точечного усиления ФК "Динамо" зимой

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Московское "Динамо", ушедшее на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге на втором месте, может усилить состав в ближайшее трансферное окно, сообщил председатель совета директоров футбольного клуба, первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

"Точечного усиления мы не исключаем, более того, над этим работаем", - сказал Соловьев в интервью "Интерфаксу".

При этом он констатировал, что "привезти качественного футболиста за вменяемые деньги в Россию достаточно сложно".

"И мы видели примеры даже за эти 2-3 года, когда приезжают достаточно дорогие игроки и не могут адаптироваться в нашем чемпионате. Это не в одной команде происходит, а практически у всех лидеров российского чемпионата эти истории периодически повторяются. Сложно привезти не только хорошего игрока, но и человека, который встроится в коллектив и сможет себя реализовать в нашем чемпионате", - заявил председатель совета директоров "Динамо".

"Абсолютное большинство" легионеров самого "Динамо" "очень хорошо прогрессирует сегодня", сказал Соловьев, подчеркнув роль спортивного штаба во главе с Желько Бувачем.

По словам Соловьева, от нескольких приобретений в прошлом "Динамо" уже отказалось, чтобы не сокращать игровое время молодых лидеров команды. Интерес к ним со стороны российских и зарубежных клубов есть, отметил председатель совета директоров "Динамо". При этом он не подтвердил информацию польских СМИ о том, что "Динамо" отклонило предложение о продаже полузащитника Себастьяна Шиманьски в один из клубов английской премьер-лиги за 20 млн евро.

"Нет, мы не получали никаких конкретных предложений по Себе (Себастьяну – ИФ). Хотя, на мой взгляд, он, конечно, стоит этих денег", - сказал Соловьев.

В целом, по его словам, с мая 2019 года, когда "Динамо" возглавила новая управленческая команда, суммарная трансферная стоимость игроков клуба выросла с 33 млн до 82,4 млн евро по данным Transfermarkt.

В 18 турах чемпионата России "Динамо" набрало 36 очков и на два балла отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург).