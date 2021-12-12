"Зенит" сыграл вничью с "Динамо" и сохранил лидерство в РПЛ

Клаудиньо ("Зенит") и Гильермо Варела ("Динамо") (слева направо) Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) и московского "Динамо" не определили победителя в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. В составе "Зенита" отличился Клаудиньо (34-я минута). За "Динамо" забил Дмитрий Скопинцев (72).

Также Клаудиньо не реализовал пенальти на 11-й минуте.

"Зенит" продолжает лидировать в таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. "Динамо" идет вторым, у команды 36 очков.

В 19-м туре "Зенит" встретится с казанским "Рубином", "Динамо" сыграет против "Химок".

18-й тур является последним перед уходом РПЛ на зимний перерыв, чемпионат возобновится в конце февраля 2022 года.