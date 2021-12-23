Чемпион НБА Мозгов перешел в клуб первого дивизиона Суперлиги "Руна"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Бывший баскетболист сборной России Тимофей Мозгов продолжит карьеру в московской команде "Руна", сообщает пресс-служба клуба, представляющего первый дивизион Суперлиги.

По словам 35-летнего баскетболиста, к работе в клубе он приступит уже в пятницу.

"Решение о переходе было принято не сразу — принял его после того, как взвесил все "за и против", пообщался с супругой и агентами. С командой пока не знаком, но с нетерпением жду встречи с ребятами! Приступаю к работе с завтрашнего дня", - приводятся слова спортсмена.

"Свое физическое состояние на данный момент оценить сложно - все станет понятно в тренировочном процессе", - добавил Мозгов.

Генеральный менеджер "Руны" Сергей Юхневич выразил уверенность, что богатый опыт Мозгова окажется полезным для команды.

"Мы подписали в первую очередь игрока, у которого есть огромное желание выигрывать в каждом матче, в каждой игре. Тимофей очень опытный баскетболист и я не сомневаюсь, что он действительно поможет нашей команде во второй части сезона", - сказал Юхневич.

Мозгов является чемпионом НБА (2016) в составе "Кливленда", бронзовым призером Олимпийских играх в Лондоне (2012), бронзовым призером чемпионата Европы в Литве (2011) в составе сборной России, серебряным призером чемпионата России (2008, 2009, 2010) в составе "Химок".