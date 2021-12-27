Российская лыжница Степанова снялась с "Тур де Ски" по состоянию здоровья

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Лыжница сборной России Вероника Степанова пропустит многодневку "Тур де Ски" в связи с проблемами со здоровьем.

"У Вероники Степановой небольшое недомогание: вчера достаточно сильно болел живот. Сегодня Вероника чувствует себя лучше, но решили не рисковать, потому что есть подозрение на отравление", - сказал тренер сборной России Егор Сорин, слова которого приводит "Чемпионат".

Тренер отметил, что "Тур де Ски" - "это всё-таки не одна гонка, тем более на высоте".

"Учитывая, что спортсменка молодая, решили, что лучше перестраховаться и пропустить старт", - заявил он.

"Спортсменка будет готовиться к следующему этапу. Сейчас долго думали, но фактор того, что первые две гонки будут проходить на высоте и Степанова себя нехорошо чувствовала, может негативно сказаться в будущем. Решили поберечь", - сказал Сорин.

Многодневка "Тур де Ски" пройдет с 28 декабря по 4 января.