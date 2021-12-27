Поиск

Российская лыжница Степанова снялась с "Тур де Ски" по состоянию здоровья

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Лыжница сборной России Вероника Степанова пропустит многодневку "Тур де Ски" в связи с проблемами со здоровьем.

"У Вероники Степановой небольшое недомогание: вчера достаточно сильно болел живот. Сегодня Вероника чувствует себя лучше, но решили не рисковать, потому что есть подозрение на отравление", - сказал тренер сборной России Егор Сорин, слова которого приводит "Чемпионат".

Тренер отметил, что "Тур де Ски" - "это всё-таки не одна гонка, тем более на высоте".

"Учитывая, что спортсменка молодая, решили, что лучше перестраховаться и пропустить старт", - заявил он.

"Спортсменка будет готовиться к следующему этапу. Сейчас долго думали, но фактор того, что первые две гонки будут проходить на высоте и Степанова себя нехорошо чувствовала, может негативно сказаться в будущем. Решили поберечь", - сказал Сорин.

Многодневка "Тур де Ски" пройдет с 28 декабря по 4 января.

лыжные гонки лыжный спорт Вероника Степанова

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Российский теннисист Рублев заразился коронавирусом

Сборная России проиграла Швеции на старте молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла Швеции на старте молодежного ЧМ по хоккею

ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Назван состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы

Назван состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы

НХЛ возобновит матчи регулярного чемпионата не ранее 28 декабря

Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев выиграл пояс IBF International

Призер ОИ Гаджимагомедов дебютировал в профессиональном боксе победой нокаутом

Фигурист Марк Кондратюк выиграл чемпионат России

Фигуристы Степанова и Букин выиграли чемпионат России среди танцоров

Фигуристы Степанова и Букин выиграли чемпионат России среди танцоров

Суд оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за инцидент на игре с "Зенитом"

Суд оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за инцидент на игре с "Зенитом"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код