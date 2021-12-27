Поиск

Рекордные 103 случая заражения COVID выявлены в Английской премьер-лиге за неделю

Рекордные 103 случая заражения COVID выявлены в Английской премьер-лиге за неделю
Фото: Visionhaus/Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Свыше ста тестов на COVID-19, сданных в Английской премьер-лиге, главном дивизионе местного футбола, дали положительный результат, сообщает пресс-служба АПЛ.

"С 20 по 26 декабря игроки и сотрудники клубов прошли 15 186 тестов. Из них 103 дали положительный результат", - говорится в сообщении.

Это - рекордный показатель с начала пандемии. До этого максимумом были 90 случаев - в период с 13 по 19 декабря.

Премьер-лига традиционно не уточняет имена и клубную принадлежность заразившихся.

Вспышка коронавируса, как сообщалось, привела к переносу ряда матчей чемпионата Англии.

АПЛ

Новости
Пандемия коронавируса

Российский теннисист Рублев заразился коронавирусом

Сборная России проиграла Швеции на старте молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла Швеции на старте молодежного ЧМ по хоккею

ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Назван состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы

Назван состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы

НХЛ возобновит матчи регулярного чемпионата не ранее 28 декабря

Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев выиграл пояс IBF International

Призер ОИ Гаджимагомедов дебютировал в профессиональном боксе победой нокаутом

Фигурист Марк Кондратюк выиграл чемпионат России

Фигуристы Степанова и Букин выиграли чемпионат России среди танцоров

Фигуристы Степанова и Букин выиграли чемпионат России среди танцоров

Суд оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за инцидент на игре с "Зенитом"

Суд оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за инцидент на игре с "Зенитом"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код