Рекордные 103 случая заражения COVID выявлены в Английской премьер-лиге за неделю

Фото: Visionhaus/Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Свыше ста тестов на COVID-19, сданных в Английской премьер-лиге, главном дивизионе местного футбола, дали положительный результат, сообщает пресс-служба АПЛ.

"С 20 по 26 декабря игроки и сотрудники клубов прошли 15 186 тестов. Из них 103 дали положительный результат", - говорится в сообщении.

Это - рекордный показатель с начала пандемии. До этого максимумом были 90 случаев - в период с 13 по 19 декабря.

Премьер-лига традиционно не уточняет имена и клубную принадлежность заразившихся.

Вспышка коронавируса, как сообщалось, привела к переносу ряда матчей чемпионата Англии.