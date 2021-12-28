Чернышенко заявил о восстановлении спортивной отрасли РФ после COVID-ограничений

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Несмотря на ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, в 2021 году удалось провести более 13,5 тыс. крупных спортивных соревнований, заявил во вторник вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Несмотря на ковидные ограничения, спортивная отрасль восстановилась. В 2021 году проведено свыше 13,5 тыс. соревнований всероссийского и международного уровня. Это говорит о том, что по сравнению с ситуацией до наступления пандемии, количество соревнований увеличилось на 5 процентов, а учитывая межрегиональные, то на 15 процентов. Отрасль восстановилась", - сказал Чернышенко на итоговом брифинге по развитию спорта в России в 2021 году.

Он добавил, что в следующем году планируется провести более 14 тыс. мероприятий всероссийского и международного уровня.