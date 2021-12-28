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"Динамо" победило ЦСКА в матче КХЛ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты столичного "Динамо" во вторник победили соперников из московского ЦСКА в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на "ЦСКА Арене" и завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) в пользу "Динамо".

Ключевым отрезком игры стала вторая половина третьего периода, когда "Динамо" уступало с разницей в две шайбы, но затем за десять минут провело три гола подряд.

У армейцев результативными бросками отличились Клас Дальбек (27-я минута), Михаил Григоренко (38) и Максим Соркин (50). В составе победителей дубль оформил Оскар Линдберг (32 и 55) по разу отметились Станислав Галиев (52) и Андрей Педан (58).

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников провел 700-й матч за всю свою карьеру в КХЛ.

На текущий момент "Динамо" лидирует в Западной конференции КХЛ, заработав 61 очко за 43 игры. ЦСКА расположился на четвертом месте, имея в активе 58 очков за 43 встречи.

Одновременно с этой игрой прошли еще два матча. Финский "Йокерит" на своем льду разгромил пекинский "Куньлунь" со счетом 7:1 (1:0, 4:1, 2:0). Команда из Китая не смогла победить уже в десятой встрече подряд. "ХК Сочи" дома уступил челябинскому "Трактору" - 2:4 (1:3, 1:0, 0:1).

Ранее во вторник в Череповце местная "Северсталь" в овертайме проиграла подмосковному "Витязю" - 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1).

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