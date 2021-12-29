Матчи Кубка Первого канала посмотрело рекордное число телезрителей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Телевизионные рейтинги Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура, в 2021 году стали рекордными для турнира, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

"Суммарный охват трансляций матчей сборной России составил более 50 миллионов зрителей. В среднем трансляции матчей сборной России на Кубке Первого канала-2021 собирали у экранов 12,7 миллионов человек, что на 38% больше, чем в прошлом году. Указанные показатели стали рекордными за всю историю турнира. Матч Россия – Финляндия посмотрели более 14 миллионов человек – это также рекорд", - говорится в сообщении.

"Средняя доля трансляций матчей с участием сборной России (процент зрителей трансляций среди общей аудитории телевидения в данный период времени) составила более 9% (аудитория 18+). Этот показатель вырос на 55% по сравнению с прошлым турниром", - отмечается в тексте сообщения.

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что "Федерация хоккея России делает все, чтобы Кубок Первого канала был ежегодным хоккейным праздником".

"Мы приложили много усилий для того, чтобы нам разрешили заполнить арену на 70%. Рады, что в год 75-летнего юбилея отечественного хоккея наш вид спорта находится в центре внимания десятков миллионов жителей страны. Еще раз от всей души благодарю всех, кто поддерживает сборную, ведь хоккеисты всегда чувствуют, когда за них по-настоящему переживают", - заявил он.

"Наши партнеры довольны таким высоким зрительским интересом и вновь убедились в эффективности сотрудничества со сборной России. Уверен, что вместе мы продолжим работу по развитию и продвижению нашего хоккея", - сказал Третьяк.

"Большое спасибо Первому каналу за вклад в популяризацию нашего вида спорта. Трансляции матчей сборной с каждым годом организуются на все более высоком уровне, и особенно важно, что домашний турнир в прямом эфире может увидеть вся страна", - подчеркнул трехкратный олимпийский чемпион.

Победителем Кубка Первого канала стала сборная Финляндии, команда России заняла второе место.