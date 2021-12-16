Назад в будущее. Россия в ретро-форме обыграла Канаду в преддверии ОИ

Обзор первого матча сборной России на домашнем этапе Еврохоккейтура

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России за два месяца до Олимпиады в Пекине протестировали свои возможности с новым тренерским штабом во главе с Алексеем Жамновым матчем против Канады на домашнем этапе Еврохоккейтура.

Стартовая встреча Кубка Первого канала на "ЦСКА Арене" завершилась со счетом со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу сборной России.

Особого колорита матчу, помимо вывески, придала ретро-форма, в которой играли хоккеисты сборной России. Она была образца 1956 года – того периода, когда сборная СССР впервые в истории выиграла Олимпиаду. Соответствующая аббревиатура также присутствовала на свитерах российской национальной команды.

Составы команд, как и практикуется на турнирах такого уровня, к суперзвездным не отнесешь, обе сборные привлекли игроков Континентальной хоккейной лиги. У канадцев пара хоккеистов была из европейских национальных чемпионатов, а некоторые и вовсе играли со статусом "без клуба". Результат игры в зачет Еврохоккейтура не вошел.

Принципиальный настрой, но со слабой игровой дисциплиной

Тем не менее, Жамнов за сутки до проведения матча делал акцент на том, что игра предстоит важная и принципиальная.

"Это многолетняя история между матчами СССР – Канада, Россия – Канада, для нас это принципиальный матч, и мы на него настраиваемся. В первую очередь мы играем у себя дома, болельщики ждут от нас только победы у нас только одна задача – победить", - сказал он.

"Я думаю, что это не прикол в первую очередь", - подчеркнул он.

А после игры Жамнову пришлось констатировать, что при всем анонсированном им принципиальном подходе, команда все же нарушала игровую дисциплину. Именно этим он объяснил провал в третьем периоде, когда, ведя со счетом 4:1, россияне позволили канадцам свести отставание к минимуму.

"Это не тактический просчет, а игровая дисциплина. Потом были плохие смены со стороны защитников. Дисциплина должна быть все 60 минут. А когда начинается вольничество, это приводит к голам в наши ворота", - сказал Жамнов на послематчевой пресс-конференции.

Есть состав на стартовый матч Кубка Первого канала! Готовимся поддерживать команду и смотреть игру — с трибун, по Первому и на https://t.co/hVuJjUSFTb #россиявмоемсердце pic.twitter.com/NaTetDRZxk — Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2021

Лучшим стал вратарь

Сложившаяся в конце матча интрига добавила игре дополнительной зрелищности. Отчаянные попытки гостей отыграться и самоотверженные действия хозяев в обороне стали украшением финального отрезка.

Лучшим игроком матча стал голкипер Иван Федотов, прежде всего благодаря которому (в том числе и в спасении при выходе один на один россиянам удалось отстоять победу.

"Матч был дебютом для нашего тренерского штаба. Ребята выполнили задания, были провалы, над этим надо поработать. А так – в целом молоды", - такую общую оценку игре россиян дал Жамнов.

Формально состав игроков можно назвать резервным на Олимпиаде-2022 в Пекине. Но может стать и основным на ОИ, если в НХЛ отзовут решение отпустить игроков на олимпийский турнир. Такой маневр будет базирован на основе данных Всемирной организации здравоохранения по числу заболевших коронавирусом в соответствующий момент.

Авторы голов

Победу российской команде принесли шайбы Егора Коршкова (5-я минута), Александра Елесина (29), Никиты Нестерова (40) и Вадима Шипачева (41). Сборная Канады ответила точными бросками Брэндона Гормли (28), Даниэля Одетта (49) и Эрика О`Делла (59).

Следующий матч Россия проведет против Швеции, игра пройдет 16 декабря. Канада в следующей игре также встретится со шведами, но днем позже.

Кубок Первого канала - российский этап Еврохоккейтура, в котором традиционно принимают участие сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. В текущем розыгрыше Кубка также принимает участие сборная Канады, которая использует турнир для подготовки к зимним Олимпийским играм-2022. Матчи с Канадой не входят в зачет Еврохоккейтура.

Владимир Нардин