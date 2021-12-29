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Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км на "Тур де Ски"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов занял второе место по итогам гонки на 15 км классическим стилем раздельным стартом в рамках первого этапа многодневки "Тур де Ски" в швейцарском Ленцерхайде.

Его время – 35 минут 11 секунд.

На 19,3 секунды его опередил финн Ийво Нисконен (34:51,7), ставший победителем гонки.

Место в тройке также завоевал норвежец Пол Голберг, уступивший победителю 25,2 секунды.

Ранее в женской гонке, как сообщалось, россиянка Наталья Непряева заняла третье место.

лыжные гонки лыжный спорт

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