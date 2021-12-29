Российская лыжница Непряева стала третьей в гонке на 10 км на "Тур де Ски"
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россиянка Наталья Непряева заняла третье место по итогам гонки на 10 км классическим стилем, прошедшей в рамках первого этапа лыжной многодневки "Тур де Ски" в швейцарском Ленцерхайде.
Ее время - 27 минут 34,5 секунды. Российская лыжница уступила 30,5 секунды представительнице Финляндии Кертту Нисканен, занявшей первое место.
Вторую строчку заняла Эбба Андерссон из Швеции, чье отставание от победительницы гонки составило 18,2 секунды.