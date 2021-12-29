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Российская лыжница Непряева стала третьей в гонке на 10 км на "Тур де Ски"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россиянка Наталья Непряева заняла третье место по итогам гонки на 10 км классическим стилем, прошедшей в рамках первого этапа лыжной многодневки "Тур де Ски" в швейцарском Ленцерхайде.

Ее время - 27 минут 34,5 секунды. Российская лыжница уступила 30,5 секунды представительнице Финляндии Кертту Нисканен, занявшей первое место.

Вторую строчку заняла Эбба Андерссон из Швеции, чье отставание от победительницы гонки составило 18,2 секунды.

лыжные гонки лыжный спорт

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