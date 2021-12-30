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Молодежный чемпионат мира по хоккею официально отменен

Молодежный чемпионат мира по хоккею официально отменен
Фото: The Canadian Press/PA Images/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет в Канаде досрочно прекращен из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

"Следуя рекомендации Медицинской группы турнира по COVID-19 и Медицинского комитета ИИХФ, Совет ИИХФ решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма "Омикрон" чемпионат мира среди молодежи-2022 года будет отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников", - говорится в заявлении организации.

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"Решение было принято после положительного теста у игрока сборной России. Игра является третьей, отмененной из-за положительных случаев, после матчей Швейцария - США и Финляндия - Чехия", - говорится в заявлении.

Таким образом, федерация подтверждает ранее появившиеся в СМИ сообщения о решении Совета ИИХФ отменить оставшуюся часть турнира.

Ранее из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в составах команд России, Чехии и США были отменены матчи с их участием, этим командам присудили технические поражения.

Сборная России успела провести на турнире два матча в рамках группы В. В первой встрече она потерпела поражение от Швеции (3:6), во второй победила Швейцарию (4:2). Третья игра россиян должна была пройти в ночь на среду по московскому времени, однако из-за положительного теста у нападающего Матвея Мичкова матч против Словакии был отменен.

Год назад чемпионат также прошел в Канаде, его победителем стала сборная США, победив в финале хозяев со счетом 2:0. Россия заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу Финляндии – 1:4.

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